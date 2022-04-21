Adriana Lima... HAMİLE TOP MODEL PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESTİ!.. - Haberler

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Adriana Lima... HAMİLE TOP MODEL PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESTİ!..

Magazinkolik - Magazin
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Adriana Lima... HAMİLE TOP MODEL PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESTİ!..

Yedi aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima (40), karnı burnunda haliyle podyuma çıktı. Ünlü yıldızın karın kasları, sosyal medyada gündem oldu.

"Victoria's Secret"tan emekli olan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Adriana Lima, önceki gün Alexander Wang'ın defilesinde yürüdü.

Adriana Lima... HAMİLE TOP MODEL PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESTİ!..

Lima, uzun çizmelerle tamamladığı siyah bir tasarımı tanıttı.

Ünlü isim, karın kısmı açık olan kıyafetle giderek büyüyen karnını da gözler önüne serdi.

Adriana Lima... HAMİLE TOP MODEL PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESTİ!..

Ancak Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları oldu.

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