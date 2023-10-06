Adana'da düzenlenen 'Adana Bombası Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu

Adana'da düzenlenen tescilli ' Adana Bombası Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne olurken, 3 dakikada 8 tatlıyı yiyen genç, Cumhuriyet altını kazandı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, katmer hamuruyla yapılan ve içerisine genelde kaymak konularak servis edilen muska katmerde değişiklik yaparak içerisine bol Antep fıstığı ve çikolata koyarak yeni bir tatlı ortaya çıkardı.

200 derecelik fırında yaklaşık 5-6 dakika piştikten sonra üzerine yine Antep fıstığı ve çikolata sos dökülerek servis edilen tatlıya ' Adana Bombası' adı verildi ve Türkiye Patent ve Marka Kurumu'nca tatlı tescillendi.

Altın için kıyasıya yarıştılar

Tatlıcı Zeynep Geyik, 'En çok ben yerim, Adana bombası yeme yarışması' düzenledi. 8 kişinin katıldığı yarışmada her bir yarışmacıya 8 'Adana bombası' tatlısı verildi ve 3 dakika içerisinde yemeleri istendi. Cumhuriyet altını ödüllü yarışma için katılımcılar adeta savaş verdi.

Gülmekten yiyemedi

Yarışmaya katılan 21 yaşındaki Yeliz Kurumaz, rakiplerinin hızına yetişemeyince gülmekten sadece 2 tane 'Adana bombası' yedi. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. 3 dakikada 8 'Adana bombası' yiyen Efe Uçar (23), Cumhuriyet altını kazandı.

Rekor kırdı

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, "Her gelen müşterimiz ben bundan 5 tane, 10 tane yerim diyordu. Ben de bir yarışma yapmak istedim. 3 dakika içerisinde 8 'Adana bombası' yiyen kişiye Cumhuriyet altını vereceğimizi duyurduk. Efe arkadaşımız yarışmaya katıldı ve 3 dakikada 8 taneyi çok çabuk yedi. Rekor kırdı. Adeta masada ne var ne yoksa sildi, süpürdü. Biz de ödülünü takdim ettik" dedi.

"Gülmekten yiyemedim"

Yarışmaya katılan Yeliz Kurumaz, "Kazanacağımı düşünmüştüm ama rakiplerim çok güçlü çıktı. 2 tane anca yiyebildim. Rakiplerimi görünce gülmekten yiyemedim" diye konuştu.

"Daha midemde yer var, tatlı yiyebilirim"

Yarışmayı kazanan Efe Uçar ise altını kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Benim için hiç zor bir yarışma değildi. Daha yerim var, yiyebilirim. Altını kazandığım için çok mutluyum. Yemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA