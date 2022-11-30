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Acun Ilıcalı, Türkiye'ye tatile getirdiği Hull City taraftarlarına bir sürpriz daha! Tema parkta doyasıya eğlendiler

Magazin Haberleri

Hull City kulübü sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde tatile götürdüğü Hull City taraftarlarına bir sürpriz daha yaptı. Ilıcalı, taraftarları Antalya'daki bir tema parka götürerek eğlenceli anlar yaşattı.

İngiltere'de ikinci lig Championship'te mücadele eden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde çekilişle belirlenen 320 kulüp taraftarını, Türkiye'de bedava tatile götürdü. Taraftarlara verdiği önemle adından söz ettiren başarılı isim, bir sürpriz daha yaptı.

TEMA PARKTA EĞLENDİLER

Antalya'da bir tema parka giden 320 Hull City taraftarı, hız treni, korku tüneli, hız kaydırağı gibi aktivitelerle hem doyasıya eğlendi hem de güzel havanın tadını çıkardı.

TÜRKİYE'YE TATİLE GETİRDİ

Başarılarıyla her fırsatta adından söz ettiren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde binlerce kombine bilet sahibi arasından yapılan çekilişle belirlenen talihlileri Türkiye'ye getirdi. Ilıcalı, beş yıldızlı bir otelde bir hafta boyunca tam pansiyon tatil hediye ettiği taraftarın tüm masraflarını karşıladı. Talihliler, Hull City'nin renklerine boyanmış iki özel ayarlanmış uçakla Türkiye'ye geldi.

Acun Ilıcalı, Türkiye'ye tatile getirdiği Hull City taraftarlarına bir sürpriz daha! Tema parkta doyasıya eğlendiler

Acun Ilıcalı, Türkiye'ye tatile getirdiği Hull City taraftarlarına bir sürpriz daha! Tema parkta doyasıya eğlendiler

Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı Hull City Antalya Magazin Haberler

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