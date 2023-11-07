Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da Turabi Çamkıran ile bir araya geldi

Acun Ilıcalı yarışmacısı ile birlikte pozunu paylaşarak " Geri Sayım Başladı" notunu düştü.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü yapımcı Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yarışacak olan Survivor'da şampiyonluklar yaşayan yarışmacısı Turabi Çamkıran ile bir araya geldi.

Amerika ziyaretinde hastalığı ve sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden ünlü yarışmacı ile bir araya gelen Ilıcalı " Geri Sayım Başladı" notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.