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Acun Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönüşünde takımını zora soktuğunu açıkladı

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Acun Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı ayrıca Seda'nın babasına attığı mesajları da anlattı.

Acun Ilıcalı bu bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı.

Ilıcalı, Seda'nın babasına attığı mesajlarıda anlattı. Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü." dedi.

Seda şaşırdı ve babam yanımda değilki 'biz' olsun şeklinde konuştu. Ilıcalı'da dayanamayarak 'Müsaade ette o şaşkınlığı biz yaşayalım' ifadelerini kullandı.

Seda'nın babasına 'prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla' dediği de izleyiciyle paylaşıldı.

Survivor 2024 All Starda ikinci eleme adayı belli oldu Sedanın olay yaratan notu ortaya çıktı

SEDA'NIN OLAY YARATAN NOTU

Babasına attığı mesajların ortaya çıktığı Seda'nın Kolombiya dönüşünden tanımadığı kadına bıraktığı notta Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Seda, 'Bu notu babama lütfen iletir misin." yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

Survivor 2024 All Star'da dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Konseyde adı çıkan Seda Aktuğlu ikinci eleme adayı oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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