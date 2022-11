Acun Ilıcalı, işitme engelli çocuklara destek olmak için bir uygulama geliştirdi

Acun Ilıcalı, ACUNMEDYA'nın da desteğiyle adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması "Help Steps" ile birlikte Çocuk Eğitim Derneği için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, ACUNMEDYA'nın desteğiyle adımları bağışa dönüştüren bir sağlık uygulaması geliştirdi. İlk olma özelliğine sahip olan "Help Steps" uygulamasından elde edilen gelirler iseÇocuk Eğitim Derneği'ne aktarılacak.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTE VERİLECEK

Hem daha sağlıklı bir yaşama başlamak hem de bu yaşamı iyiliğe çevirmek isteyenler için ACUNMEDYA herkesi güçlerini birleştirmeye çağırıyor. ACUNMEDYA çalışanları ile birlikte yürütülen projede, herkesin gün içinde attığı adımlar "Çocuk Eğitim Derneği" (ÇED) adına iyiliğe dönüşecek. "Help Steps" uygulaması üzerinden yürütülecek bu projede atılan tüm adımlar "Çocuk Eğitim Derneği"nin0-6 yaş aralığında yaşıtları ile eşit şartlarda eğitim almaları için"Sessizliğime Kulak Ver" projesi ile işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.

Cep telefonlarıyla "Help Steps" uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği projede kullanıcılar her günün sonunda o gün attıkları adımları "Çocuk Eğitim Derneği" (ÇED) için biriktirecek. Atacağınız her adım"Çocuk Eğitim Derneği"ndeki (ÇED) işitme engelli çocukların eğitimine destek olacak.

ÇOCUK EĞİTİM DERNEĞİ'NİN FAALİYETLERİ NELERDİR?

Çocuk Eğitim Derneği (ÇED), işitme engelli bireylerin kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacı ile kurulmuş, uluslararası vizyon ve standartlarda, toplumsal yaşamın tüm alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üretip, uygulayan bir dernektir. "Sessizliğime Kulak Ver" projeleri kapsamında 0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara; okul öncesi öğretmenler, odyologlar, dil ve konuşma terapistler, psikologlar, rehber ve psikolojik danışmanlar tarafından eğitim vermektedirler. İşitme engelli çocuklara verilen eğitimlerin yanı sıra, ailelere de bir dizi eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedirler.