Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı - Haberler

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Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı

Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic'in lüks yatlarından 'Eclipse' 22 Mart tarihinde Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir atmıştı. Abramovic'in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse'nin 22 saat süren 30 milyon TL'lik yakıt ikmalinin ardından limandan ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 'Eclipse' dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. Mega yat askeri füzesavar sistemine de sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup, camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Roman Abramovic, Marmaris, Muğla, Rus, Magazin, Haberler

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