ABD'li poprock şarkıcısı LP, Antalya'da unutulmaz bir konser verdi

LP, Antalya Belek'teki beş yıldızlı otelde hayranlarıyla buluşarak hit şarkılarını seslendirdi. Türk müziği ve kültürüne olan ilgisini dile getiren LP, hayranlarına teşekkür etti.

ABD'li poprock şarkıcısı LP (Laura Pergolizzi), dün gece Belek'te hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. LP, Antalya'da olmak benim için büyük bir onur. Türk müziği ve kültürüne ilgim hiç azalmadı dedi.

'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük başarı elde eden İtalya kökenli ABD'li şarkıcı LP, Antalya Belek'teki beş yıldızlı otelde hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi sosyal medya hesabsından 'Love You Turkey' paylaşımı yaparak Antalya'ya sevgilisini dile getiren LP, özellikle Türk mezelerini beğendiğini kaydetti. LP hayranları konser öncesi girişte uzun kuyruk oluşturdu. Bilet kontrollerinin ardından LP hayranları, konser alanına alındı. Hınca hınç dolu konser alanında LP sahnede hit şarkılarını seslendirdi. Popüler şarkılarını seslendiren LP'ye, hayranları eşlik etti. Sahneden ayrılmadan önce hayranlarına teşekkür eden LP, Antalya'da olmak benim için büyük bir onur. Türk müziği ve kültürüne ilgim hiç azalmadı. Sizlerle bu özel geceyi paylaşmak benim için unutulmaz bir deneyim oldu dedi. Konser sonrasında sahneden inen LP, hayranlarına imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. (DHA)