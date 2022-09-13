ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff cesur elbisesi ile podyumların tozunu attı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızıElla Emhoff, podyumların tozunu atarken görüntülendi. Hariss'in kızı Emhoff, New York Moda Haftası'nda düzenlenen defilede boy gösterdi. Emhoff, giydiği elbise ile dikkatleri üzerine çekti.

CESUR BİR ELBİSE İLE YÜRÜDÜ

Geçen yıl IMG ajansıyla sözleşme imzalamasından sonra modellik hayatına başlayan Ella Emhoff, podyumda yeşil renk bir bluz, siyah eldiven ve mini bir etekle yürüdü. 22 yaşındaki Emhoff'un podyumda yürürken zaman zaman göğsünün tamamen açılması da dikkat çekti.

''TORPİLLİ OLDUĞU SÖYLENDİ''

Öte yandan, Harris'in 2014'te evlendiği Douglas Emhoff'ın ilk evliliğinden doğan iki çocuğundan biri olan Emhoff, geçen yıldan bu yana pek çok ünlü marka için poz vermişti. Bazı kesimler ise Ella'nın üvey annesi Kamala'nın torpili sayesinde kısa süre içinde moda dünyasında ismini duyurduğunu iddia etti.