6 Milyonluk Araç Yolda Bıraktı!

Yaptığı düetler ile adından sıkça söz ettiren sanatçı, Lamborghini marka cipi ile yolda kaldı.

16 Milyon değerindeki arabasının arıza yapması sonucu yolda kalan Arda Han, Kuruçeşme'de kaputunu kaldırmış halde yardım bekledi. Telefonu ile yol yardımı arayan şarkıcı, servis yönlendirmesinin ardından elektronik sorun olduğunu öğrendi.

1,5 saat boyunca arızayı gidermek için uğraşan şarkıcı, sorunu çözdükten sonra yoluna devam etti.

Bir hayli sinirli olan ve kar yağışının altında bekleyen şarkıcı, "Maalesef sorun oldu, aşırı soğuktan dolayı araba kendini kitledi. Saatlerdir bekliyorum, servis sonunda sorunu çözmede yardım etti. Elektronik bir problem varmış" dedi.