6 İLİN FUTBOL TAKIMI LİGLERDEN ÇEKİLDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti.

Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor liglerden çekildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.

PROFESYONEL LİGLERDEN 6 TAKIM ÇEKİLDİ

Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor çekilme talepleri onaylandı.

HÜKMEN YENİK SAYILACAKLAR

Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek.

Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, deprem bölgesinde 1000 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturacak.

Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına; proje finansmanı için 59 milyon lirasının 2022-2023 sezonu naklen yayın dağıtım havuzundan alınmasına karar verildi.

KULÜPLER YAYIN GELİRİNDEN FEDAKARLIK YAPTI

Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü payları değişmeyecek.

Sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarı, ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan beşer milyon lira, çekilen takımlar hariç Süper Lig kulüplerinden üçer milyon lira olmak üzere yayın havuzu gelirleri azaltılacak.

Proje için diğer finansman, TFF'ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF'nin kaynaklarından karşılanacak.

YABANCI OYUNCU KURALINDA DEĞİŞİKLİK

TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu kurallarında da geçici değişikliğe gitti.

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen kulüplerin yabancı uyruklu futbolcularından en fazla 2'sini ara transfer döneminde kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katabilecek.

Bu oyuncular, sezon sonuna kadar belirlenen yabancı futbolcu sayılarından bağımsız A takım listesine yazdırılabilecek.

VTransfer edilen bu futbolculardan biri, sahadaki 8 yabancıyailaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak forma giyebilecek.

1. Lig kulüpleri de aynı şartlarda ligden çekilen takımlardan 2 yabancı oyuncu transfer edebilecek.

Kulüpler, kadrolarına kattıkları bu oyuncuları, sahadaki 5 yabancı oyuncuya ek 6. yabancı olarak sahaya sürebilecek.