4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk hamilelik pozu geldi

Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ve kısa süre içerisinde hamilelik müjdesi veren oyuncu Eda Ece'nin karnı göründü. 4,5 aylık hamile Eda Ece'nin kız bebeği olacak.

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu, kız annesi olacak. Oyuncu, karnının göründüğü ilk pozu da yayınladı.

İLK 3 AYI ZORLU GEÇTİ

Dizisi bittikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar veren oyuncu, hamilelik sürecini de evinde geçiyor. İlk üç ayını zor geçiren Ece, 7,5 aylık hamile fenomen Rachel Araz ile alışverişe çıktı. Araz ile ayna karşısına karınlarını göstererek verdiği pozu yayınlayan Ece, "Ben 20 haftalık, Racheliko 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi" notunu yazdı.

1 hafta önce saçlarını sarıya boyatan Eda Ece, yeni imajını paylaşarak "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım" notunu yazdı.