39;samsak Döveci' Kavgası Büyüdü! Böyle İfşa Etti!

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısı Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan'ın arasını açtı.

45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla popüler oldu ama bu popülerlik dostluğu bitirdi.

"VEFASIZLIK YAPMASI BİZİ ÜZDÜ"

Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ı hedef alarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için.

Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

2. Sayfa programına konuk olan Elif Buse Doğan, hakkındaki iddialara cevap verdi. Suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

BENİ TEHDİT ETTİ

Yaşananlardan sonra bir daha Serkan Çağrı ile çalışmayacağını belirten Elif Buse Doğan, Çağrı'ya şu sözlerle cevap verdi:

"Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda 'bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem.

Kendisi 1 Nisan şakası gibi single çıkardı. Burada vefasızlık yapan da fırsatçılık yapan da kendisidir, ben değilim. Bu anonim bir türküdür ve herkes okuyabilir. Benim şu ana kadar bildiğim 15 kişi single yaptı. Benim sesim de kullanıldı."

"BU ESERLE VAR OLMADIM"

Ben geride durmaya çalıştım ama bu kadar da insanın üzerine gelinmez. Samsak Döveci türküsü her şeyin üstünde. Burada ne Serkan Çağrı ismi ne de Elif Buse Doğan ismi önemli değil. Ben bu eserle var olmadım. Kardeşim ses mühendisi ve bir stüdyomuz var.

Ben burada çalışmalarımı yapıyorum. Benim bu olayda şımaracağım bir durum yok. Ben bu işi para için yapmıyorum. Bu bir misyon işi. Sosyal medyada bir aydır sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve manipülasyonlar beni yıprattı. Serkan Çağrı ve eşi beni çileden çıkartmak için para karşılığı sahte hesaplar açtı. Bunu yaptıklarını da kendisi kabul etti. Beni konserlere ücretsiz götürdüler.

"AİLEMİ YIPRATTILAR

Kendi dostlarının düğününe ücretsiz çıkardılar. Onları kırmamak için hayır diyemedim. Serkan Çağrı'nın söyledikleri ailemi çok yıprattı. Ben bu polemiklerin içine girmedim. Vefasız biri olsaydım ben bu eseri ondan önce çıkartırdım. O çıkardığı için ben de çıkardım. Yoksa benim eser çıkartmak gibi bir düşüncem ve ihtiyacım yoktu."

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976'da Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. Henüz 7 yaşındayken klarnetle tanışan sanatçı, 13 yaşına geldiğinde geleneksel Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen ve katılımcıların yaş ortalamasının 40 olduğu "En İyi Klarnet İcracısı Yarışması" nda özel ödüle layık görüldü.

Yıllardır yurtiçinde ve yurtdışında verdiği başarılı konserlerle de adından sıkça söz ettiren sanatçı, Vassilis Saleas, Buika, Sting, Despina Vandi, George Zamphir, Gypsy Kings Heritage, Giora Feidman, Trilok Gurto, Ian Anderson, Kocani Orkestrası gibi dünyaca ünlü pek çok müzisyenle de ortak sahne çalışmalarında bulundu.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, 1993 yılında Kocaeli'de doğdu. 2002-2004 yılları arasında Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmasında art arda 3 yıl Türk HalkMüziği dalında birinci oldu. Aynı dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.

Her pazar akşamı saat 21.00'da TRT Müzik'de yayınlanan "Nefesten Sese" isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile birlikte hazırlayıp sunmaktadır.

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