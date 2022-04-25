39;beta' Lakaplı Rapçi Berk Bayındır Hayatını Kaybetti! Kız Arkadaşı Açıkladı

KAĞITHANE, İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan "Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, sabah saatlerinde, yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü.

BERK BAYINDIR'IN KIZ ARKADAŞI SİMA ENER'DEN AÇIKLAMA

Büyük bir üzüntü yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZ ARKADAŞIYLA VEYA AİLESİYLE SORUNU VARDI"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, "Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisi pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü" dedi. (İHA)

'BETA' LAKAPLI BERK BAYINDIR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Beta Berk Bayındır 9 Eylül 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Kadir Has Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Bayındır, dijital ortamda çalınan şarkıları ile; 2006 yılında dinleyici kitlesini edinmeye başladı.

"Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, 25 Nisan 2022 sabahı İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Berk Bayındır, 'Otuz', 'Pardon Aşkım', 'Dolunay', 'Kulak' ve 'Aldattın Değil mi?' başta olmak üzere çok sayıda sevilen şarkıyı seslendirmiştir.

SİMLA ENER KİMDİR?

Yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybeden 'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'ın sevgilisi olan Simla Ener, sosyal medyada merak konusu oldu. Simla Eren, 4 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Simla Ener, İstanbul Aydın Üniversitesi Oyunculuk ve Drama bölümünden mezun olmuştur.

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