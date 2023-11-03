34. ANKARA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI!

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı, festival destekçilerine teşekkür plaketlerinin takdimi ile başlayan törende, Onur Ödülleri ve Vakıf Özel Ödülleri de sahiplerine verildi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol festivale destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyülü Fener Sinemaları ve Avrupa Birliği Delegasyonu plaketlerini takdim etti.

Festivalin Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği bu yıl yönetmen Elif Nazlı Duru ve yapımcı Anna Maria Aslanoğlu'nun 100 TL adlı projesine verildi. Elif Nazlı Duru 40 bin TL'lik ödülünü jüri üyesi Mehmet Bahadır'dan aldı.

Onur Ödülleri; Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Nur Sürer'e, Sanat Çınarı Ödülü ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz'a, Kitle İletişim Ödülü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

Aziz Nesin Emek Ödülü'nü irfan Demirkol'dan alan Nur Sürer, Buradan Mahmut Tali Öngören'e, saygılarımı sunarım. Mahmut Abimiz… Ben öyle diyorum şaşırıyor genç oyuncular. Mesela Aziz Abi diyorum, Aziz Nesin çıkıyor arkasından, bakıyorlar suratıma. Sette genç bir yönetmene "Yaşar Abiyle şuradan çıktık" dedim. "Yaşar Abi kim" dedi. Yaşar Kemal. "Arkadaşlar seti terk ediyorum şu anda" dedi. Çünkü ben gerçekten çok şanslı bir oyuncuyum. 1979'da oyunculuğa başladıktan sonra ülkenin sıkıntıları bizi yazarlarla, şairlerle, heykeltıraşlarla bir araya getirdi -gerçi bu ülkenin sıkıntısı hiç bitmiyor da. Dolayısıyla, 12 Eylül sonrası Aziz Abiyle tanıştım. Sayısını hatırlayamadığım kadar eylemlere gittik. Onun adına böyle bir ödül aldığım için gerçekten çok heyecanlıyım ve mutluyum. O hayatını yüzlerce kitap, yoksul çocuklara adadı. En son Sivas katliamından kurtulan bir adamdan söz ediyoruz. Aziz Nesin'in belki sadece evlatları biliyor ama mezarı yok. Çünkü mezar istememiş. Sadece çocuklar üzerinde gezinsin istemiş. Onun mezarı yok ama onu bütün ülke tanıyor. Dünyada kitapları en çok çevrilmiş yazar olarak üçüncü sırada. Ben çok mutlu oldum Aziz Abi adına bu ödülü almaktan… Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere… İyi ki bu mesleği yapıyorum. Sürekli ne kadar çok çalışıyorsun diyorlar bana. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Sürekli başka kadınları oynamak çok hoşuma gidiyor. Bu ülkenin kadınlarını oynamak; acılı, dertli, öfkeli… Çok güzel bir şey. İyi ki oyuncu olmuşum, ' diye konuştu.

Kitle İletişim Ödülü'nü İrfan Demirkol'dan alan Cahit Berkay, 'Sansür ve engellemeler. Bunlar çok ortada gözüken şeyler ama gizli bir şey var, engel var. Gizli bir otosansür var. O sansür dediğimiz şey fena halde çalışıyor ki özgür sanat üretme anlamında baktığımız zaman sinemaya; o sinemaya gönül vermiş, hayalini kurmuş ve hayallerini yaşayan insanın o filmini kotarması, yapması zor hale geliyor… Şimdi televizyonlarda filmler oynuyor ya -isimlerini söylemediğim kanallar, benim de başıma geldi bu sene- oyuncuyu, senaryoyu, müziği seçiyorlar. Öyle bir müdahale var ki bu sinemanın özgür ruhunu tamamen ortadan kaldırıyor. Buna boyun eğmeyenlerin hepsini selamlıyorum' dedi.

Sanat Çınarı Ödülü'nü Mustafa Ayaz adına kızı Nilay Ayaz aldı.

34. Ankara Film Festivali'nin Onur Ödülleri'ne ek olarak verdiği Vakıf Özel Ödülleri iki ayrı alanda başarı göstermiş sanatçıya; yönetmen Burak Çevik ve oyuncu Merve Dizdar'a verildi.

Vakıf Özel Ödülü'nü Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Nihan Gider Işıkman, Ruken Öztürk ve Hacer Koç'tan alan Merve Dizdar, 'Böyle güzel bir sinemada böyle bir ödül almaktan ötürü çok mutluyum. Çünkü kendimi var ettiğim bir yerde böyle bir ödül alıyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bunun için çok teşekkür ederim. Ankara Film Festivali'ne çok teşekkür ediyorum. Eskiden yani ben küçükken Ankara seyircisi bir sınavdır, Ankara seyircisi zordur, oradan geçmek gerekir derlerdi tiyatroda, sinemada. İnanılmaz bir şey bu. Çok önemli. En sevdiğim şey burada olmak, film festivallerinde beraber film izlemek. Bizim sektörümüz eğlence sektörü gibi anlaşılsın istemiyorum. Çünkü gerçekten kendimi var ettiğim bir yer burası. Burası ruhumun gıdası. Bence bütün buradaki herkes için öyle. Sadece kafamız dağılsın diye yapmıyoruz bu işleri. O yüzden ne olursa olsun, zor zamanlarımız da olsa iyi zamanlarımız da olsa tek benim yaptığım şey çalışmak, üretmek, oynamaya devam etmek. Çehov der ya bizi çalışmak kurtarır. Başka bir şey bilmiyorum. İyi ki varsınız. Hepinize saygı duyuyorum. Bu ödülü aldığım için çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim, ' diyerek sözlerini bitirdi.

Vakıf Özel Ödülü'nü Burak Çevik adına Sezer Koç aldı.

Festivalde Bugün (3 Kasım Cuma)

BÜYÜLÜ FENER SALON I

14: 00 Kayıp Ülke / Lost Country

16: 30 Sanat Okulu 1994 / Art College 1994

19: 00 Kızıl Gökyüzü / Afire

21: 30 Şeflerin Aşkı / The Taste of Things

BÜYÜLÜ FENER SALON II

14: 00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 1 – Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar

16: 30 Ulusal Belgesel Film Yarışması 2 – Dal Değdi Gözüme / Dinamo Mesken

19: 00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 3 - Kavur

21: 30 Türk Korku Sinema Tarihi 1: Cinema 1 / Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı

BÜYÜLÜ FENER SALON III

14: 00 Yakamoz

16: 30 Kötü Yaşamak

19: 00 Vincent Ölmeli

21: 30 Yaşamak Kötü

4 KASIM 2023, CUMARTESİ (Festivalde Yarın)

BÜYÜLÜ FENER SALON I

14: 00 Kidnapped

16: 30 Yakamoz

19: 00 Öğretmenler Odası

21: 30 Güzel Günler

BÜYÜLÜ FENER SALON II

14: 00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 4 – Rodakisi Ararken

16: 30 Ulusal Belgesel Film Yarışması 5 – Bir Gün 365 Saat

19: 00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 6 – Duvar / Flanöz

BÜYÜLÜ FENER SALON III

14: 00 Devrimler Arası

16: 30 Şeflerin Aşkı

19: 00 Kim'in Videoları

21: 30 ve Kral Dedi Ki: Ne Harika Bir Makine