2023'TE DÜNYA MAGAZİNİ BUNLARI KONUŞTU!

Yılın olayları

*46 yaşındaki Amerikalı rapçi Kanye West, çalışanlarından biri olan Bianca Censori ile aşk yaşamaya başlayıp, evlenmişti. Çiftin, eylül ayında gezmek için bindikleri Venedik su taksisinde toplum için uygunsuz harekette bulunması dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

* Amerikalı rapçi Sean John Combs'un eski kız arkadaşı Cassandra Ventura'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ventura, 10 yıl boyunca rapçinin istismar ve şiddetine maruz kaldığını açıklamıştı. Davanın açılmasından sadece bir gün sonra, ikili anlaşmaya vardıklarını ve sorunu çözdüklerini açıkladı.

* Komedi dizisi 'That '70s Show'daki Steve Hyde rolüyle tanınan Amerikalı aktör Danny Masterson, iki kadına cinsel istismardan suçlu bulunarak, haziran ayında tutuklanmıştı. Ünlü ismin eşi Bijou Phillips, bu kararın ardından Masterson'dan boşandı.

*ABD'li şarkıcı Lizzo'ya eski dansçılarından üçü, 'beden utandırmaya maruz bıraktıkları, cinsel olarak aşağılayıcı davranışlarda bulundukları ve rahatsız edici cinsel şovlara katılmaları için baskı yaptıkları' iddiasıyla dava açmıştı.

* Amerikalı şarkıcı Madonna'nın 15 Temmuz'da başlayacak olan dünya turnesi, hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi. Birkaç gün yoğun bakımda kalan Madonna için menajeri, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı" açıklaması yapmıştı.

64 yaşındaki sanatçının, aylardır turne için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği, kendini yorduğu ve sağlığını ikinci plana attığı söylendi. Madonna, daha sonra 'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesine ekim ayında başladı ama başı dertten kurtulmadı.

Sanatçı, Londra'da verdiği konserde müzik yasağını deldiği için 300 bin sterlin (10 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Yılın başarısı

2023 Taylor Swift'in yılı oldu. 12 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı, TIME dergisinin prestijli 'Yılın Kişisi' ödülünü kazandı. Swift, medya ve eğlence sektöründe önemli başarıları elde etmesi ve küresel etkisiyle bu ünvanı aldı.

Eski albümü '1989-Taylor's Version' (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Swift, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.

'Billboard 200' müzik listesinde birinci sıraya yeniden yerleşen şarkıcı, 67 hafta zirvede kalarak, ikonik isim Elvis Presley'nin rekorunu ele geçirdi.

Swift'in 'The Eras Tour' isimli turnesi ise eşi benzeri görülmemiş bir hasılatla 1 milyar doların üzerine çıkarak tarihe geçti. Buna ek olarak, turnesiyle bağlantılı olarak yayınlanan konser filmi ise 'Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Konser Filmi' ünvanını elde etti.

Vefat edenler

Fenomen 'Friends' dizisinde Chandler Bing karakterini oynayan Amerikalı aktör Matthew Perry, 28 Ekim'de evinde hayatını kaybetmişti. Malibu'daki evinin jakuzisinde ölü bulunan oyuncunun, 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

*K-POP'un sevilen isimlerinden ASTRO grubu üyesi Moon Bin, 19 Nisan'da Gangnam'daki evinde ölü bulunmuştu.

*'Harry Potter' serisinde Dumbledore olarak tanınan Michael Gambon, 27 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

*'Euphoria'daki Fezco rolüyle tanınan Angus Cloud, 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Evlenenler

*Model Barbara Palvin ile aktör Dylan Sprouse, temmuz ayında hayatlarını birleştirdi.

*İngiliz aktris Naomi Watts, kendisi gibi oyuncu olan Billy Crudup ile 11 Haziran'da dünyaevine girdi.

*Sofia Richie ile müzik yapımcısı Elliott Grainge, nisan ayında evlendi.

Yılın ihaneti

Ariana Grande, Dalton Gomez ile evliyken Broadway müzikalinin film uyarlamasında tanıştığı Ethan Slater ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Lilly Jay ile evli olan Slater de yakın zamanda baba olacaktı. İkilinin, boşanma davaları açılmadan aynı eve taşınmaları gündeme damga vurdu.

Yılın skandalı

İngiltere'nin Sunday Times gazetesi, yaptığı araştırmacıyla İngiliz aktör Russell Brand'in yedi yıllık bir süreçte dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Brand ise iddiaları yalanladı.

Yılın ayrılıkları

'Game of Thrones' dizisiyle şöhreti yakalayan İngiliz oyuncu Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, dört yıllık evliliğini eylül ayında sonlandırmıştı.