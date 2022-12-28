2022'nin en çok habere konu olan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Hadise yer alıyor

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan magazin olaylarını analiz etti. Listenin başında ise aynı yıl içerisinde evlenip boşanan Hadise yer alırken onu da da özel hayatı ve işleriyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2022 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri sıraladı.

HADİSE ZİRVEYE YERLEŞTİ

10 ismin yer aldığı listenin başında 132715 haberle bu yıl içerisinde Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenip birkaç ay sonra olaylı şekilde boşanan şarkıcı Hadise geldi. Hadise'yi ise 103182 haberle geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ve özel hayatıyla sıkça konuşulan Acun Ilıcalı geliyor. Ilıcalı'nın yer aldığı haberlerin toplam okunma sayısı ise 558.542.538.

GÜLŞEN VE İBRAHİM TATLISES DE LİSTEDE

İmam hatiplilerle ilgili söylediklerinden dolayı hapis yatan Gülşen 56788 habere konu olarak listenin 3. sırasına yerleşti. Gülşen, 272.242.181 okunma sayısına ulaştı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, 48837 habere konu olarak 4. oldu. Tatlıses ise 34.702.988 okunma sayısında.

CEM YILMAZ LİSTENİN 5. OLDU

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ve Erşan Kuneri dizisiyle 2022 yılında gündemden düşmeyen Cem Yılmaz ise 48837 habere konu olarak listenin 5. sırasında yer aldı. Ünlü komedyenin yer aldığı haberler 142.507.878 okunma sayısına ulaştı.

DEMET AKALIN DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız evlenen Müge Anlı ise 41819 habere konu olarak listenin 6. sırasında bulunuyor. Konserlerinin yanı sıra gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Demet Akalın, 35980 habere konu olarak 7. oldu.

ECE ERKEN 10. SIRADA

Listenin 8. sırasında ise 35775 haberle Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ve çıkardığı şarkılarla gündeme gelen Aleyna Tilki bulunuyor. Rol aldığı dizilerin yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmasıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Demet Özdemir 33767 habere konu olarak listenin 9. oldu. 2022'nin başında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken de 32895 haberle listenin 10'uncusu oldu.