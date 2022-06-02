2. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin Finalistleri Belli Oldu

Frankfurt Kültürler Arası Transfer Derneği'nin düzenlediği 22 Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, T.C. Kültür ve Turzim Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Başkonsolosluğu ile Frankfurt Belediyesi de desteğiyle 26 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılış filmi, Sinan Biçici'nin yönettiği "Sadece Bir Gece" filmi olacak. 2022 Yaşam Boyu Onur Ödüllerinin Nur Sürer ve Menderes Samancılar'a, Vefa Ödülünün ise Renan Fosforoğlu'na verilecek. 'Dünyamızın ihtiyacı olan cesur filmler- sesini yükselt-" mottosuyla gerçekleşecek festivalin programında son dönem Türkiye ve Avrupa'da çekilen filmlerin gösteriminin yanısıra, konserler, toplantılar ve söyleşiler de yer alıyor.

Festivalin sloganı "Sesini yükselt"

Festival komitesi finalist filmleri İstanbul Karaköy Novotel'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısına Festival Kurucu Başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk ve Alman jüri üyeleri, festival ekibinin yanı sıra festivalin 2022 Türkiye Proje Ortağı Film-San Vakfı yetkilileri ile oyuncular, yapımcılar, yönetmen ve müzisyenler de katıldı.

22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, basın toplantısında, pandemi, savaşlar, iklim krizi gibi bir çok olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını ve her zamankinden daha çok umuda, cesarete ve mücadele gücüne ihtiyacımız olduğunu dile getirerek "Sinema şüphesiz kaliteli bir yaşama katkısı büyük. Festivalimiz de bu anlamda bir çok film sunuyor. Bu yüzden de 22.'sini gerçekleştirdiğimiz bu yıl ki festivalimizin mottosunun 'Dünyamızın ihtiyacı olan cesur filmler- sesini yükselt-" olarak belirledik" dedi.

Finalistler 26 film arasından seçildi

Hüseyin Sıtkı, filmlerin kategorilerine göre başvuru sürecini de şöyle aktardı: "Uzun metraj film yarışmamıza 31 film başvurdu. Görsel ve teknik uygunlukları incelenerek seçilen 26 film Yasemin Sezgin, Cüneyt Turgut ve Şan Bingöl'den oluşan seçici kurula iletildi. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda seçilen 11 film, Dirk Schafer başkanlığındaki Ana Jüriye yollandı. Ana jürimizde diğer üyeler ise Susanne Schmitt, Doris Hepp, Murat Seven, Emre Oskay, Selen Uçer, Muhammet Uzuner. Ana jürimizin değerlendirme yaptığı 11 filmi alfabetik sırayla şöyle:

"Beni Sevenler Listesi, Bir Nefes Daha, Çatlak, Daha İyi Bir Yarın, Klonike, Koridor, Kumbara, Okul Traşı, Sabırsızlık Zamanı, Sardunya, Sen Ben Lenin."

11 film arasından En iyi film, En iyi yönetmen, En iyi görüntü yönetmeni, En iyi senaryo, En iyi müzik, En iyi kadın ve erkek oyuncu olmak üzere 7 dalda verilecek ödüller 1 Temmuz 2022 tarihindeki ödül töreninde açıklanacak."

97 belgesel film başvurdu

Sıtkı, belgesel dalında ise başvuru yapan film sayının 97 olduğunu açıkladı. Sıtkı'nın verdiği bilgiye göre, teknik ve görsel olarak şartnameye uygunluklarına bakılarak seçilen 61 film Kıvanç Terzioğlu, Nuriye Arı, Burak Ateş ve Oğuzhan Yıldız'dan oluşan kısa film seçici kuruluna iletildi. Seçici kurulun değerlendirmesiyle belirlenen 27 film İranlı yönetmen Zöhre Zamani başkanlığındaki Dr.Ebru Özyurt, Nilüfer Açıkalın, Jonas Eglert, Gülçin Wilhelm'den oluşan belgesel ana jürisine iletildi. Seçilen 27 filmin adları şöyle: Acı ve tatlı, Ataların Uykusu, Bir Başka Köy, Bizim İçin, Bu da mı gol değil?, Bulak, Duvardaki Sesler, Eksik Cümleler, Fındık balığı, Goca yörüğün tohumları, Güney Kutbu ve Küresel İklim Değişikliği, Haymatlos – Vatansız, Her şey yolunda, Heyamola, İçtima, Kapıyı Açık Bırak, Kaplanın rüyası, Kozanın Ölümü, Kördüğüm, Kum Tanesini Beklerken, Maffy"s jazz, Merhaba Canım, Saatler, Sıcak yatak, Taşlarla konuşan adam, Unkapanı bitmeyen masal, Yüzyıldır açılmamış Mektuplar Belgesel dalında ödül kazanan filmler 27 Haziran gecesi yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Üniversite öğrencilerinden 91 film

Son kategori Üniversitelerarası kısa film dalında ise başvuran Türk film sayısı 91. Yine teknik ve görsel şartname uygunluğu kontrol edildikten sonra belirlenen 62 film, Mahmure Vaizoğlu, Yiğit Armutoğlu, Nagehan Onat ve Hikmet Aydoğan'dan oluşan seçici kurula iletildi. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda da 15 film, Cansel Elçin, Selin Kavak, Klaus- Peter Roth'tan oluşan ve başkanlığını yönetmen Ali İlhan'ın yaptığı kısa film ana jürisine İlettildi. Bu dalda Almanya'dan ise 11 film başvurdu ve ön değerlendirme sonrasında 3 film ana jüriye iletildi. Bu filmler sırasıyla, Türk Kısa filmleri 9: 16, Agony, Annem Hakkında, Aynı Gecenin Laciverti, Cevher, Çerçeve, Çeşme, Dolmalık Biber, First 10 K, Meryem, Mutavva, Odyssey, Özür, Tül, Yasemin Alman kısa filmleri Cola Oder Limo, Ericas Wahnsınn, No – Competition.

Kısa film dalında ödül kazanan Türk ve Alman filmler de 27 Haziran gecesi yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

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