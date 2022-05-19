19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl'la yaşadılar - Haberler

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19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl'la yaşadılar

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl'la yaşadılar Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan Sinan Akçıl, sevenlerine muhteşem bir gün yaşattı.

19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl'la yaşadılar

BOLU - Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan Sinan Akçıl, sevenlerine muhteşem bir gün yaşattı.

Bolu'da, TEM Otolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway AVM'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne aldı. Sevenlerinin dakikalar öncesinde konser alanında toplandığı Sinan Akçıl, 1 saatlik konseriyle hayranlarına muhteşem anlar yaşattı.

Cep telefonlarının ışıklarını yakarak konser alanını şenlendiren vatandaşlar, Sinan Akçıl'ın şarkılarına da eşlik ederek eğlendi.

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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