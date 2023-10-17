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1. Türkiye Kristal Ödülleri 2023, Muhteşem Bir Törenle Sahiplerini Buldu

Hizmet Organizasyon ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 1. Türkiye Kristal Ödülleri 2023, görkemli bir gece ile sahiplerini buldu. Organizatörler Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi'nin ev sahipliğinde, sanat, medya, spor ve iş dünyasının en prestijli isimleri ödüllendirildi. Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otel'de gerçekleşen törende, kaliteli ve üst düzey katılımlarla dikkat çeken organizasyon, herkesten tam not aldı. Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi, 2024 yılı için yeni sürprizlerin habercisi oldular.