1. Türkiye Kristal Ödülleri 2023, Muhteşem Bir Törenle Sahiplerini Buldu
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Hizmet Organizasyon ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 1. Türkiye Kristal Ödülleri 2023, görkemli bir gece ile sahiplerini buldu. Organizatörler Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi'nin ev sahipliğinde, sanat, medya, spor ve iş dünyasının en prestijli isimleri ödüllendirildi. Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otel'de gerçekleşen törende, kaliteli ve üst düzey katılımlarla dikkat çeken organizasyon, herkesten tam not aldı. Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi, 2024 yılı için yeni sürprizlerin habercisi oldular.
Hizmet Organizasyon ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1.Türkiye Kristal Ödülleri 2023 muhteşem ve görkemli bir gece ile sahiplerini buldu.
Türkiye Kristal Ödülleri Organizatörleri Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi ev sahipliğinde Türkiye'nin En Prestijli İsimleri ödülle taçlandırıldı.
Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otelde Gerçekleşen 1.Türkiye Kristal Ödüllerinde sanat, medya, spor ve iş dünyasının en prestijli isimleri katılımıyla herkesten tam not aldı.
Hizmet Organizasyon şirketi sahipleri Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi önceki yıllarda Türkiye Prestij Ödülleri 2021 ve Türkiye Prestij Ödülleri 2022 Ödül törenlerini düzenlemişlerdi.
Geçtiğimiz yıl sanat, medya, siyaset, spor ve iş dünyasından üst düzey katılımıyla gerçekleşen 2. Türkiye Prestij Ödülleri 2022 gecesinde Hizmet Organizasyon Şirketinin 10. yıl dönümü sahnede ünlü isimler ile beraber pasta keserek kutlanmıştı.
Kaliteli ve üst düzey katılımlarla organizasyonlar ve ödül törenleri düzenleyen Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi 2024 yılı için kolları sıvadı sürprizlere hazır olun dediler.