039;yalan Dünya' Tam Not Aldı!

Şarkının dijital platformlarda yayınlanmasıyla saatler içerisinde büyük bir etkileşim alarak beğeni toplayan Maxim, müzik listelerindeki yerini aldı.

Almanya-Türkiye arası mekik dokuyan ve müzik çalışmalarına hız veren Hüseyin-Hakan Bektaş kardeşlerin kurduğu Maxim, yeni şarkılarına kliplendirmeyi de ihmal etmedi.

Avrupa'nın başarılı aranjörleri Paix ve Lolo'nun aranje ettiği 'Yalan Dünya' şarkının klip yönetmenliğini ise yine kendileri gibi sanatçı olan Cankan yaptı.