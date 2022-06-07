039;nişan Hazırlığı Yapıyorlar' İddiası

Son olarak Arka Sokaklar'da Bahar Komseri canlandıran Merve Oflaz, iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile alışverişe çıktı. Çift önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı.

Mağazaları dolaşan ikili gazetecileri görünce panik yaptı.

"KONUŞACAK KONUMUZ YOK"

Merve Oflaz bir takı mağazasına girerek, "Konuşmayacağım, konuşacak bir konumuz yok" dedi. Oflaz kendisine bileklik bakarken Hakko telefonla oynayarak sevgilisinin alışverişinin bitmesini bekledi.

NİŞAN HAZIRLIĞI MI YAPIYORLAR?

Öte yandan Oflaz ve Hakko'nun nişan hazırlığı yaptığı iddia edildi.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncudur. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur.

Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkanı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017 yılından beri Bahar Komiseri canlandırmaktadır.

Merve Oflaz, bir yılı aşkın süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan iş insanı Allan Hakko, dünyaca ünlü bir markanın veiahtıdır. Aile sanıldığının aksine Vakko markasının sahibi değildir. Allan Hakko'nun, Romina Hakko Garih ve Pia Hakko Yeşil adında iki kız kardeşi vardır.

Allan Hakko uzun bir süredir oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşıyor.

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