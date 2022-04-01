#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu! - Haberler

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#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu!

Snob Magazin - Magazin
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#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu!

Müzisyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Merih Ermakastar, yeni single çalışması 'Kalbim' ile sessizliğini bozdu.

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kalbim' şarkısının aranjesini ise Tarık İster üstlenirken, şarkı kısa bir süre içerisinde müzikseverlerden tam not alarak listelere hızlı bir giriş yaptı.

Derin bir kalp sızısını anlatan ve dinleyeni içine alan sözleri ve umut veren nakarat kısmıyla ustaca birleşirken dinleyenleri duygu yolculuğuna çıkartıyor. Yeni şarkısını çektiği klip ile taçlandıran Ermakastar, klibiyle de romantizm rüzgarları estirdi. Hayranlarının uzun süredir beklediği sanatçı, "Kalbim" ile müzik piyasasına duygusal bir dönüş yaptı.

#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu!

Snob Magazin / Magazin

Şarkı, Magazin, Haberler

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