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#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

Snob Magazin - Magazin
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#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

Türkiye'nin teknoloji odaklı dijital biletleme markası Biletinial, gerçekleştirdiği Cem Adrian konseri ile önceki akşam "Biletinial Yaz Konserleri" serisine unutulmaz bir sahne performansı ile başlangıç yaptı.

İSTANBUL (Snob Magazin) - Turkcell Vadi İstanbul'da müzikseverleri bir araya getiren konserde sevilen sanatçı şarkılarını kalabalık ile bir ağızdan seslendirdi. Yaz boyunca devam edecek konser serisinin ilki, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.

BİR UYARI YAPMAK ZORUNDAYIM

Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkıları büyük beğeni toplayan Adrian, " Yaz aylarının vazgeçilmezi açık hava konserlerine hoş geldiniz. Son zamanlarda konserlerimde bir uyarı yapmak zorunda kalıyorum. Örneğin konserlerimde asla eğlenceli şarkıların olmadığı, bu akşam burada kimsenin eğlenemeyeceği ve evlerinize gittiğinizde aşk acısı çekiyorsanız daha çok acı çekeceğiniz bir akşam olacak" dedi.

Snob Magazin / Magazin

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Konser, Magazin, Haberler

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