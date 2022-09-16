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03 Kilo Veren Aslı Samat Muhlamayı Görünce Kendinden Geçti

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03 Kilo Veren Aslı Samat Muhlamayı Görünce Kendinden Geçti

Oyunculuğu kadar verdiği kilolarla adından söz ettiren Aslı Samat, Karadeniz mutfağının başarılı temsilcisi Metin Kalkışım'ın kendi elleriyle hazırladığı muhlamayı görünce diyeti bozdu.

Bir ev parası harcayarak 103 kilo veren başarılı oyuncu Aslı Samat, Karadeniz mutfağının nam salmış lezzetleri karşısında kendine engel olamadı.

Metin Kalkışım'ın bol tereyağlı uzadıkça uzayan muhlama ile açılışı yapan ardından Akçaabat köfte, turşu kavurma, karalahana sarması ve kaygananın tadına bakan Samat, gecenin finalini baklava ile yaptı. Muhlamayı yerken kendinden geçtiğini söyleyen Samat, "Bugün en sevdiğim lezzetleri görünce dayanamayıp biraz kaçamak yaptım. Muhlama her sabah olsa yerim. Sevdiğim lezzetlerden uzak durmaya çalışsam da şansıma bir yemek programı sunmam için teklif aldım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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