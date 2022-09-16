03 Kilo Veren Aslı Samat Muhlamayı Görünce Kendinden Geçti

Bir ev parası harcayarak 103 kilo veren başarılı oyuncu Aslı Samat, Karadeniz mutfağının nam salmış lezzetleri karşısında kendine engel olamadı.

Metin Kalkışım'ın bol tereyağlı uzadıkça uzayan muhlama ile açılışı yapan ardından Akçaabat köfte, turşu kavurma, karalahana sarması ve kaygananın tadına bakan Samat, gecenin finalini baklava ile yaptı. Muhlamayı yerken kendinden geçtiğini söyleyen Samat, "Bugün en sevdiğim lezzetleri görünce dayanamayıp biraz kaçamak yaptım. Muhlama her sabah olsa yerim. Sevdiğim lezzetlerden uzak durmaya çalışsam da şansıma bir yemek programı sunmam için teklif aldım" dedi.