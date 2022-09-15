0 Milyon TL Değerindeki Aracıyla Görüntülendi

Çalışmalarını Türkiye'de sürdüren Kosovalı genç şarkıcı Morena Taruku, babası ve 10 milyon TL değerindeki lüks aracıyla City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Morena Taruku'nun babası Selami Taruku'nun Kosova'da tanınmış yapımcı ve yönetmen olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hem kızını ziyaret etmek hem de Türk- Kosova ortak yapımı sinema filmini hayata geçirmek için İstanbul'a gelen Selami Taruku, önceki gün kızı Morena ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

LÜKS ARABAYLA İSTANBUL TURU

Babasının Kosova'dan gelirken kendisine luks bir otomobil getirdigini öğrenen Morena Taruku, 10 milyon TL değerinde lüks arabası ile babasını İstanbul'da gezdirmeyi de ihmal etmedi.