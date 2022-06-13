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0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor

Snob Magazin - Magazin
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0 Gün Önce Tanışıp Evlenmişti! Boşanıyor

10 gün önce tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak'ta nikah masasına oturan stil danışmanı Deniz Marşan boşanıyor

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen stil danışmanı Deniz Marşan, iki ay sonra boşanma kararı aldı. Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün sonra Kaz Dağları'nda yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlenmişti.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Jet hızıyla başlayan evlilik, yine jet hızıyla bitti! İki ay sonra boşanma kararı alan çift, evlerini ayırmış. Ancak anlaşmalı olarak boşanabilmek için yasal süre olan 1 yılı tamamlamak için 15 Ocak'ı bekleyecekler.

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