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0 Bin Dolarlık 'Minnet Eylemem' Bağışı

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0 Bin Dolarlık 'Minnet Eylemem' Bağışı

Kıbrıs'taki Skull King Casino'da önceki gün gerçekleşen konserde ilginç bir olay yaşandı. Sahnedeki şarkıcı Cihan Çobanoğlu'nun yanına gelen bir davetli, istek şarkısı karşılığında nakit olarak 10 bin dolar (182 bin lira) ödeme yapacağını söyledi.

İsmini vermek istemeyen davetli, sahnede tüm izleyenlerin önünde yapılan ödeme karşılığında Cihan'dan 'Kula Minnet Eylemem' şarkısını söylemesini talep etti. Çobanoğlu da parayı bir yardım kuruluşuna bağışlanması karşılığında kabul edeceğini belirterek bu isteği seslendirdi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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