Yüzen saray 'Flying Fox' Bodrum'a demir attı - Haberler
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Yüzen saray "Flying Fox" Bodrum'a demir attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya'nın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan "Flying Fox" Bodrum'a demir attı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Dünya'nın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan "Flying Fox" Bodrum'a demir attı. Milyon dolarlık yatın içerisinde kimlerin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

Dün akşam saatlerinde Bodrum Kumbahçe açıklarına demir atan "Flying Fox" isimli milyon dolarlık yat bugün Cennet koya demirledi. Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 600 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatın değeri ise 100 milyon doların üzerinde.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan 10 milyon dolarlık helikopter ise dikkatlerden kaçmadı. 2 helikopter pisti olan 5 katlı ultra lüks yatın içerisi ise mini bir sarayı andırıyor. İçerisinde 10 VIP salon, 1 ana süit bulunan yatta, 22 kişi konaklıya biliyor. Lüks yatta, sinema salonu, yüzme havuzları, restoran, SPA salonu, spor salonu, sauna, hamam ve 2 eğlence salonu da bulunuyor. Cennet koyuna demir atan ve arka kısmında bulunan su sporları malzemeleri denize çıkartılan yatın içerisinde kimlerin olduğu ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en zengin iş adamı olarak gösterilen Jeff Bezos tatil için 'Flying Fox' isimli süper lüks yatla Ege ve Akdeniz kıyılarını gezmişti. Yaklaşık 1 ay boyunca Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Datça ve Gökova'yı gezen Jeff Bezos Bodrum'a hayran kalmıştı.

(Eren Ayhan/İHA)

Yüzen saray Flying Fox Bodrum'a demir attı

Yüzen saray Flying Fox Bodrum'a demir attı

Yüzen saray Flying Fox Bodrum'a demir attı

Yüzen saray Flying Fox Bodrum'a demir attı

Yüzen saray
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Haber: Yüzen saray 'Flying Fox' Bodrum'a demir attı - Haberler
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