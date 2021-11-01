Yeni sinema projesi
Uzun süredir sessiz olan oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, sessizliğini bozdu. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Turanlı, fotoğrafını paylaştı. Turanlı'nın yeni sinema projesinin de olduğu öğrenildi.
Başarılı oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, sessizliğini sosyal medyada bozdu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen başarılı oyuncu önceki gün Atina'da paylaştığı fotoğraflar ile ortaya çıktı. Yakında yeni bir sinema projesi ile kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Turanlı'nın, oldukça mutlu olduğu öğrenildi.
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