Yeni sinema projesi

Başarılı oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, sessizliğini sosyal medyada bozdu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen başarılı oyuncu önceki gün Atina'da paylaştığı fotoğraflar ile ortaya çıktı. Yakında yeni bir sinema projesi ile kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Turanlı'nın, oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet