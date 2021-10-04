Yasak aşk yaşadığı için asansörde darp edilen şarkıcıdan flaş hamle

İşte Snob Magazin'in gündeme bomba gibi düşecek haberinin detayları...

Bundan 1.5 ay öncesine gidelim. Magazin ve cemiyet dünyasında büyük bir skandal yaşandı. Ünlü bir kadın şarkıcı, evli bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. İş insanı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle kalmak için Fulya'daki bir rezidansta ev kiraladı.

FULYA'DAKİ EVLERİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Yasak Aşk yaşayan ikili, 1.5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluştu. Daha sonra evli iş insanın eşi bu durumu öğrenince çıldırmış! Eşi gibi iş insanı olan kadın, ünlü şarkıcıyı dedektif gibi takip ederek, Fulya'da evinde yakaladı.

ÜNLÜ ŞARKICI ASANSÖRDE DARP EDİLDİ

Yabancıymış gibi şarkıcıyla aynı asansöre binen iş insanı, bir anda asansörü durdurdu. Daha sonra ünlü şarkıcıya kimliğini açıklayan iş insanı, saldırmaya başladı. Önce şarkıcının pırlantılarını çıkaran iş insanı, daha sonra kıyafetlerini de parçaladı.

İş insanının, ünlü şarkıcıyı 15 dakika boyunca darp ettiği öğrenilirken, şarkıcının da üstünü parçaladığı gelen bilgiler arasında. Güvenlik görevlilerinin gelmesinden sonra evli adamın eşi, bağırarak polis çağırdı.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Şarkıcı ise güvenliklere, polis çağırmamasını söylediği öğrenildi. Güvenlikler yarı çıplak kalan şarkıcının üzerine kapattı. Bu sırada iş kadın, "Ben bu kadını dövdüm" diyerek, polis çağrılması istedi. Güvenlikçiler ise şarkıcıyı korumaya aldı.

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Bütün bu olayların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Fulya'da kaldığı rezidansın asansöründe dayak yiyen ünlü şarkıcıdan flaş bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı bu talihsiz olay sonrası kaldığı rezidanstan taşınmış.