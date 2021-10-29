Yasak aşk itirafıyla gündeme gelmişti! Hakkında hapis istemiyle dava açıldı

AKDENİZ, MERSİN (Snob Magazin) -

Öykü Serter , yaz aylarında Akdeniz ve Ege'de meydana gelen yangın felaketi sırasında sosyal medya üzerinden paylaşım yapmıştı. Öykü Serter; Tarım ve Orman Bakanı'na da hakaret içerikli sözler sarf etmişti. Sabah'ın haber ine göre Öykü Serter'in paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na ihbarda bulunuldu. Serter, hesabın kendisine ait olduğunu, amacının hakaret etmek olmadığını, paylaşımı sorumlulara seslenmek adına yaptığını söyledi. Öykü Serter hakkında, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.

Öykü Serter, geçtiğmiz aylarda Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 196Sekiz'in 'Gör Beni' serisine konuk olmuş ve yaptığı itirafla herkesi şaşırtmıştı. 45 yaşındaki Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını programda açıklamış ve Öykü Serter'in bu açıklaması uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Öykü Serter şu ifadeleri kullanmıştı, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim"