Yargı nerede çekiliyor? Yargı dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
Yargı dizisi izleyicileri dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizi çekimleri nerede yapıldı? Yargı hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Yargı hangi şehirde çekiliyor? Yargı hangi il, ilçe, semt ve mahallede çekilmektedir? İşte ayrıntılar...
Ekranların yeni başlayan dizisi Yargı nerede çekiliyor merak edildi. Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Yargı nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...
Yargı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilen dizinin çekildiği mekanlar hakkında henüz detaylı bilgi yer almıyor.
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla