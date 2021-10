Uzmanından kadınlara şıklık tüyoları

Yaptığı moda ve makyaj paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Birsu Raca Arıkan, 2021 kış modasının püf noktalarını kendini güzel hissetmek isteyen kadınlarla paylaştı. Özellikle siyah elbise ve blazer ceketin hayat kurtaracağını söyleyen Arıkan, bu yıl sade makyajın moda sayfalarında yer aldığını belirtti.

Saç makyaj cilt bakımı ve giyimde dünya modasını takipçileriyle paylaşan Birsu Raca Arıkan, her daim şık olmak isteyen kadınlara tüyolar veriyor. Kendi stiliyle beğeni toplayan Arıkan, "Siyah bir elbise, basic tişörtler ve blazer ceket her kadının dolabında bulunmalı. Özellikle bu üç parça kurtarıcı" dedi.

Gündüzden geceye uzanan şıklık

Birsu Raca Arıkan, kendi dolabında da yer verdiği o parçaları da, "Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalardan ilki, kesinlikle siyah bir elbise. Üzerine oversize bir gömlek ve altına spor ayakkabı giyerek gündüz kullanabilirsiniz. Ayakkabınızı topukluyla değiştirip gömleği çıkararak gündüzden geceye aynı elbiseyle devam edebilirsiniz. Yani her türlü kombinlenebilinen bir parça. İkinci sırada basic tişörtler yer alıyor. Jean, tayt, etek veya şort her türlü parçayla kullanılabilen bu tişörtler benim vazgeçilmezim. Üçüncü kurtarıcı parça da blazer ceket. Hem gündüz hem de gece tercih edilebilir" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri