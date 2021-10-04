Ünlülerin şefi Özlem Mekik anlattı: Babamın yaptığı iyilik sayesinde hiç param yokken mekan açtım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şef ve sunucu Özlem Mekik oldu. Aile yaşantısından bahseden Mekik, babasının yıllar önce yaptığı bir yardımdan dolayı hiç parası yokken restoranını nasıl açtığını anlattı.

İş hayatından ve doğmamış bebeğine mektup yazdığından bahseden Özlem Mekik, Gökay Kalaycoğlu'nun "Babanı kaybetmenin travmasını atlatabildin mi?", "Eğlence sektörüne girmek nasıl aklına geldi?", "Aileden mekanını nasıl sakladın?", "Hiçbir erkek sana bakmasın diye kilo almışsın, aşık olmayı kendine hak görmedin mi?" ve"Bülent Ersoy senin yemeklerini tercih ediyor bu konuda sırrın ne?" sorularına tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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