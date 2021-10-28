Evlilik dışı çocuk yaptığı isimden Berdan Mardini hakkında bomba iddia: Yasaklı madde kullanıyor

Şarkıcı Berdan Mardini'den çocuğu olduğunu mahkeme kararıyla ortaya koyan Yeliz Erçin, ' Söylemezsem Olmaz' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİ YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Berdan Mardini'n hakkında dava açtığını söyleyen Yeliz Erçin, "Nafaka indirim davası açmış, gerekçe olarak ise yasaklı madde kullandığımı iddia etmiş. Berdan Mardini kendisi yasaklı madde kullanıyor". dedi.

ESKİ EŞİ DE ÇİLEDEN ÇIKTI

Berdan Mardini 'yasak aşk' haberler iyle gündem olan eski eşi Fatoş Yelliler'in anneliğini eleştirip, "Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek" demişti. Ünlü şarkıcının bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Yelliler ise "Konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan illegal işlerden başlarım" ifadelerini kullandı.

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