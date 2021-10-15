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Ünlü şarkıcı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü şarkıcı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında 5. kez nikah masasına oturdu. Waters, bakın kiminle evlendi...

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında 5. kez nikah masasına oturdu. Waters, hayatını Kamilah Chavis ile birleştirdi.

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile 2010 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde evlendi.

Nikah gününe dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasına taşıyan 78 yaşındaki Waters, "Çok mutluyum" dedi.

İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülen Chavis ve Waters çifti birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.

Ünlü şarkıcı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Ünlü şarkıcı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Ünlü şarkıcı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Ünlü şarkıcı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

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Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

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