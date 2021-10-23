Ünlü oyuncunun hali şoke etti! Tekerlekli sandalyede görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haber ine göre; Bestemsu Özdemir, Maslak'ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde hava alırken objektiflere takıldı.

Tekerlekli sandalyesinde oturduğu sırada görüntülenen oyuncu, böbrek iltihabı rahatsızlığı sebebiyle, beş gündür hastanede yattığını belirtti. Özdemir, "Şu an iyiyim. Üç gün daha kalacağım" diye konuştu.