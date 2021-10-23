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Ünlü oyuncunun hali şoke etti! Tekerlekli sandalyede görüntülendi

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Ünlü oyuncunun hali şoke etti! Tekerlekli sandalyede görüntülendi

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in beş gündür hastanede yattığı ortaya çıktı. Oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncunun, hali hayranları korkuttu. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bestemsu Özdemir, Maslak'ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde hava alırken objektiflere takıldı.

Tekerlekli sandalyesinde oturduğu sırada görüntülenen oyuncu, böbrek iltihabı rahatsızlığı sebebiyle, beş gündür hastanede yattığını belirtti. Özdemir, "Şu an iyiyim. Üç gün daha kalacağım" diye konuştu.

Ünlü oyuncunun hali şoke etti! Tekerlekli sandalyede görüntülendi

Ünlü oyuncunun hali şoke etti! Tekerlekli sandalyede görüntülendi

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