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Ünlü oyuncunun eşini sahnede taciz ettiler! İşte perde arkası

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Ünlü oyuncunun eşini sahnede taciz ettiler! İşte perde arkası

Oyuncu Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy'u 2019 yılında tiyatro oyunu esnasında taciz eden oyuncu Uğur Arda Aydın, 2,5 sene hapis cezasına çarptırıldı. 2. Sayfa programında konuyla ilgili konuşan Bekir Aksoy, "Eşim, benim de olduğum sahnede taciz edildi. Hatta taciz olayından sonra Adli Tıp'ta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı" sözleriyle şok etti. İşte yaşananların perde arkası...

AYDIN (Snob Magazin) - 2. Sayfa programının bugünkü konuğu başarılı oyuncu Bekir Aksoy oldu. Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı mesajların ifşa olmasıyla ilgili konuşan Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un 2019 yılında yaşadığı tacizi ve yargı sürecini anlattı.

"SAHNEDE RESMEN TACİZE UĞRADI"

Aynı oyunda rol aldığı eşinin perde arkasında meslektaşı tarafından taciz edildiğini söyleyen Bekir Aksoy, yaşananları şöyle anlattı: "Tacize yaşayan eşim ve arkadaşı 2,5 sene bunu magazine taşımadılar. Yargı süreci devam etti. Aynı oyunda oynarken yaşandı bu süreç.

O süreçte bazı eksiklikler oldu. Kurumlar bu olayları kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar. Bu olaydan dolayı bir müfettiş araştırması yapıldı ve eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar hazırlandı. Taciz olayından sonra eşim adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Her seferinde aynı olayı tekrar tekrar birçok kişiye anlattılar. Bu süreçte tacize uğrayan insanların yanında olmak lazım. Zaten insanlar onları yalnızlaştırıyor. İnsanlar sesini çıkaramıyor."

"SANIK 2.5 SENE CEZA ALDI

"Taciz olayı oyun oynanırken perde arkasında oldu ve Nazife o halde sahneye çıktı. Karşı tarafın şahitlerinin verdiği ifadelerden gerçek ortaya çıkıyor. Normalde oyunlarda bardağın kırılması bile rapor edilirken bu olay rapor edilmedi. 'Kimse bana bir şey yapamaz' mantığı artık kayboldu. Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88'i taciz ve mobingi yaşamış. Sanık 2,5 sene ceza aldı. Birileri aynı şeyi yaşadıysa çıkıp konuşsunlar."

MAHKEMEDEN ÇIK AN KARAR

Bekir Aksoy'un kendisini gibi oyuncu eşi Nazife Aksoy, 2,5 yıl önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğradı. Aksoy, yaşadığı taciz olayının ardından Aydın'dan şikayetçi oldu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Arda Aydın'a, Nazife Aksoy'a karşı "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ünlü oyuncunun eşini sahnede taciz ettiler! İşte perde arkası

Ünlü oyuncunun eşini sahnede taciz ettiler! İşte perde arkası

Ünlü oyuncunun eşini sahnede taciz ettiler! İşte perde arkası

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