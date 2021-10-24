Ünlü oyuncu hedefini açıkladı
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 'Ada Masalı' dizisinde Biricik karakterine hayat veren oyuncu Özge Demirtel, oyunculukla ilgili hedefini açıkladı. İşte detaylar...
' Ada Masalı' dizisinde Biricik karakterine hayat veren oyuncu Özge Demirtel, Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Küçük yaşlarda İsviçre'de tiyatro yaparak oyunculuğa başladığını söyleyen oyuncu, "İlk kez dizi projesinde yer aldım. Kısa sürede set ortamına uyum sağladım. Sette ilk iki bölüm acemilik çektim ve daha sonra onu üzerimden attım. Tek hedefim var çok sayıda farklı karakter canlandırmak. İyi veya kötü karakter hiç fark etmez. Daha yolun başındayım, her karakteri canlandırmak istiyorum. İyi ki Türkiye'ye gelmişim" dedi.