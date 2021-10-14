Ünlü oyuncu Alparslan Özmol'un acı günü

Sosyal medyada sık sık 'ölümü' TT olan 'Çaycı Hüseyin' Alparslan Özmol'ün babası Coşkun Özmol hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Coşkun Özmol, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı.

"21 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a üzüntüsünü dile getiren Alparslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım, yola çıktım Gemlik'e gidiyorum.

Acım tarifsiz, arayan aramayan acımı paylaşan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, zor günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi. Ünlü oyuncu, cenazenin yarın öğle namazı sonrası Gemlik Merkez Camii'den kaldırılacağını belirtti.

'ADAMI HASTA ETME' LAFI BABAMINDI

Alparslan Özmol, Akşam TV'ye verdiği röportajda Çocuklar Duymasın dizisinde çok sevilen 'Adamı hasta etme' repliğinin babasına ait olduğunu dile getirmişti. Çocukluğu Almanya'da geçen Özmol repliğin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Çok sevilen "Adamı hasta etme" lafı babama aittir.

Ben çocukken, o arkadaşlarıyla oturur sohbet ederken, ben yaramazlık yapınca bana dönüp, 'Adamı hasta etme' derdi. Ben bunu senaryoya doğaçlama ekledim. Bir de 'çaylarrrrrr' repliğinin sonundaki 5 tane R bana ait. Dizide Selami'ye çay götürürken odaya girince masasına gidene kadar birkaç adım atmam gerekiyordu bende o süre boş geçmesin diye R'lere bastırdım çaylarrrrr böyle çıktı."

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alparslan Özmol,19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.

İŞTE ROL ALDIĞI TÜM PROJELER...

1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Çaycı Hüseyin)

2000 – Kahkaha Show

2002 – En Son Babalar Duyar (Hüseyin)

2002 – Reyting Hamdi

2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Çaycı Hüseyin)

2004 – En İyi Arkadaşım (Astıra)

2005- Saklambaç (Satır)

2006 – Güldünya (General Siton)

2007 – Düş Yakamdan (Hıdır)

2007 – Hakkını Helal Et (Emin)

2008 – Komedi Türk (Alparslan)

2008 – Pulsar (Hırsız Mecit)

2008 – Çorap Söküğü (Alaprslan)

2009 – Yalancı Romantik

2008 – 2013 – 2017- Çocuklar Duymasın

2012 – 2015 – Yeşil Deniz (Kundakçı Bahattin)