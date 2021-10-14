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Ünlü modacı Demiray şık tasarımlarıyla büyüledi

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Ünlü modacı Demiray şık tasarımlarıyla büyüledi

Ünlü modacı Recep Demiray, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği (MTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fashıon Week İstanbul moda haftasında tasarladığı birbirinden şık tasarımlarıyla geceye katılanları büyüledi.

İSTANBUL (İHA) - Ünlü modacı Recep Demiray, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği (MTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fashıon Week İstanbul moda haftasında tasarladığı birbirinden şık tasarımlarıyla geceye katılanları büyüledi.

MTB Fashıon Week İstanbul moda haftası birçok tasarımcıların katılımıyla gerçekleşirken, geceye varoluş hikayesiyle birbirinden şık koleksiyonlar üreten ünlü modacı Recep Demiray da katıldı. Yaptığı şık tasarımlarıyla podyumda izleyenleri adeta büyüleyen Demiray, tasarımlarına olan ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Demiray, "Harika bir geceydi, MTB Fashıon Week İstanbul ikinci sezonuna ben de katıldım. Böyle büyük bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Dernek başkanımız Dilek Düzgün'e sonsuz teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

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