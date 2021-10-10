Ünlü fenomen Alexone, TikTok'ta şampiyon oldu

Uzun zamandır DMC ceosu Samsun Demir'in gözetiminde olan Alexone, yarışmada Samsun Demir'in süpriz bir şekilde desteğini aldı. Demir, Alexone destekledi ve ona ciddi bir hediye attı. Türkiye puanını kıran Alexone, TikTok'da yeni rekorlara gözünü dikti.

ALBÜM MÜJDESİNİ VERDİ

Türkiyenin en iyi içerik üreticilerinden Alexone kısa zamanda Doğan Music Company Ceo'su ile bir araya gelip güzel bir proje albümü çıkartacağının haberini verdi.

ALEXONE KİMDİR?

Alexone Özel'in başarılarla dolu hayatı, Tatvan'da başladı. 6 yıl İngiltere'de yaşayan ve Londra'nın dünyaca ünlü film okulu London Film School'da yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye'ye döndüğünde Kuşadası'na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak start verdi. Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel'in yolu, yıldızlarla kesişti.

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