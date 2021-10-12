Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya olay gönderme

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

Sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Danilo Zanna bu iddiayı cevapsız bıraktı.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, kafa dağıtmak için Somer Sivrioğlu ile Mardin'e gitti. Zanna ve Sivrioğlu Mardin'de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile karşılaştı.

Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı.

Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı Danilo Zanna'ya gönderme olarak yorumlandı.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur MasterChef Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.