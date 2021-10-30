Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti

Ünlü sanatçı Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde konser verdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Ünlü sanatçı Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde konser verdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Kutlama programları kapsamında Kapaklı Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte, ünlü sanatçı Edis konser verdi. Kapaklı Şehir Stadı'nda gerçekleşen konsere binlerce genç katılım sağladı.

En sevilen şarkılarını Kapaklılılar için seslendiren Edis, gecenin sonunda büyük alkış toplayarak sevenlerine veda etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti

Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti

Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Serdar Ortaç Kemer'i coşturdu

Serdar Ortaç Kemer'i coşturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title