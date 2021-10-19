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Megastar Tarkan ile Trendyol'dan iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Megastar Tarkan ile Trendyol'dan iş birliği

ticaret platformlarından Trendyol, Megastar Tarkan'la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attığını duyurdu.

E-ticaret platformlarından Trendyol, Megastar Tarkan'la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attığını duyurdu. Pandemi sürecinde konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Trendyol'la el sıkıştı. İlk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında ise toplumsal fayda odaklı projelerin planlandığı açıklandı.

Megastar, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün Türkiye'ye geldi. Tarkan'ı iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacak, merakla beklenen reklam filminin önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.

"TRENDYOL'UN HEYECAN VERİCİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ VAR"

Tarkan, Trendyol iş birliği ile ilgili şunları söyledi;

"Trendyol yakından takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türkiye'nin kalbine dokunacağız."


Megastar Tarkan ile Trendyol'dan iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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