Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

17 Ekim'de 49 yaşına girecek olan ünlü sanatçı Tarkan'ın flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Pandemiyi Almanya'da ailesi ile beraber geçiren megastar Tarkan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

KARARINI VERDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tarkan, 17 Ekim'deki 49'uncu doğum gününü İstanbul'da geçirecek. Geçen günlerde yeni şarkı müjdesi veren ve yine usta aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışan megastara bu arada reklam teklifi yağıyor.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İki markadan birden astronomik ücretle reklam teklifi alan ünlü şarkıcı kararını İstanbul'a dönüşte verecek.

Öte yandan Tarkan'ın Zeki Müren'in hayat hikayesini canlandırması için yapımcı Mustafa Uslu'dan gelen teklifi kabul etmediği ve teşekkür ettiği öğrenildi.

Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Schumacher Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:02:48. #1.17#