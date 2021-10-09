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Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Banu Parlak yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Banu Parlak yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Bir dönem yaptığı seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak'ın Instagram hesabından ölüm haberi yayınlandı.

Bir dönem  yaptığı seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak'ın Instagram hesabından ölüm haberi yayınlandı. Şoke etkisi yaratan bu paylaşımın detayları ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Parlak, saldırıya uğradığını doğruladı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan, Parlak şunları söyledi; 'İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıkta aracıma saldırı oldu. Telefonumu aldılar. Kim olduklarına dahi hiçbir fikrim yok avukatlarım gerekli şikayetleri yapıyor. Çok bir şey konuşamıyorum, annem de dahil herkes perişan olmuş. Telefonum da hattım da yok. Çok fazla konuşamıyorum, gerekli açıklamaları yapacağım."

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Banu Parlak yaşadıklarını ağlayarak anlattı - Haberler Magazin
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