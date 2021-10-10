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Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

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Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şarkıcı Demet Akalın, çifte konser verdi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şarkıcı Demet Akalın, çifte konser verdi. Orman yangınlarından en çok etkilenen mahallelerden Mumcular'da halkla buluşan Akalın'ın, ikinci durağı Bodrum Kalesi oldu.

Şarkıcı Demet Akalın, orman yangınlarından en çok etkilenen mahallelerden biri olan Mumcular'da konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Bodrum Belediyesi'nce düzenlenen halk konserine ilgi büyük oldu. Zaman zaman sahneden inerek şarkı söyleyen Akalın, doğum günü olan bir kız çocuğuna ayakkabılarını hediye etti. Akalın, konsere yanında getirdiği spor ayakkabılarıyla devam etti. Popüler şarkılarını seslendiren Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a teşekkür etti. Teşekküre "Hoş geldiniz" diyerek karşılık veren Aras "Bodrum'u hep eğlenceyle, deniz, kum, güneş ile tanırız ama burada gerçek Bodrumlular var. Gerçek köylülerimiz var, gerçek Türkmenlerimiz, Yörüklerimiz. Onları çok seviyoruz sağ olsunlar" dedi.Aras'ın ardından konuşan Hüseyin Tutkun da Akalın'a orman yangınlarında yapmış olduğu lojistik destek için teşekkür beratı sundu. Akalın, buradaki konserinin ardından Bodrum Belediyesi 'Sarı Yaz Konserleri' kapsamında da Bodrum Kalesi'nde sahne aldı.


Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

Son Dakika | Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser

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