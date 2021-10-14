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Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

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Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

İngiltere'de yayınlanan reality şov programlarında sunuculuk yapan Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 28 yaşındaki Ercan Ramazan'la birlikte. Vicky Pattinson, cinsel hayatlarıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Mutlu bir beraberlikleri olan çift, özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Vicky Pattinson Dailymail'e özel verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karantina döneminin cinsel hayatlarına büyük darbe vurduğunu söyleyen ünlü isim, yatak odalarını canlandırmak için çok çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Bir fotoğraf çekimi sonrası iç çamaşırlarıyla eve geldiğini anlatan Vicky Pattinson, kendisini öyle gören sevgilisi Ercan Ramazan'ın ne yapacağını bilemediğini anlattı.

"NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

"Ercan kesinlikle kendisi ile ne yapacağını bilmiyordu." diyen Pattinson sözlerine şöyle devam etti, "Uzun bir karantina dönemiydi. Zavallı adam ne yapacağını şaşırdı, hatta hile yaptığımı düşündü." dedi.

Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu

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Haber: Şok itiraf: Karantina cinsel hayatımıza darbe vurdu - Haberler Magazin
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